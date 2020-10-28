HES kodu olmayan kafeye giremeyecek
|28 Ekim 2020 07:10
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İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde birçok şehir vaka artışında alarm veriyor. Bunun önüne geçilmesi için bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İstanbul'da bir araya gelecek. Kurul'un, virüsün yükselişe geçtiği il ve ilçelerle ilgili özel yeni kısıtlamalar alması bekleniyor.
Toplantıda kamu ve özel sektörde çalışanlar için mesai saatlerine yeniden düzenleme yolda. Kafe-restoran vb. yerlerle ilgili yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Mekanlara girişte HES Kodu zorunlu hale getirilmesi planlanırken aile bireyleri dışında kalabalık buluşmaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurallara uymayan işletmelere ise daha ağır cezalar kapıda.
Ayrıca aile içi buluşmalar ve komşu ziyaretleri gibi faaliyetlere ilişkin yasakların yaygınlaştırılması üzerinde duruluyor. 65 yaş ve üzerine vatandaşların, kalabalık ve kapalı mekanlara girişlerinin yasaklanması gündemin bir diğer maddesi.
Neşra Durmaz
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