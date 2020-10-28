Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı

Hobi bahçeleri ile ilgili hükümleri içeren teklif TBMM'de kabul edildi.

Verimli araziler üzerine hobi bahçesi kurulamayacak. Verimli arazileri satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM'de kabul edilen önerge şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 221 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 25'inci maddesiyle değiştirilen 5403 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin üçüncü fıkrasının 3'üncü cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından belediye veya il özel idaresinin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır."

"Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

Kabul edilen Maddenin gerekçesi:

Tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığı ile satın alınıp fiili taksim yapılması suretiyle üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edilmesi ve bu suretle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hilafına fiili bir durum oluşturulması uygulamada sıklıkla rastlanan bir hukuka aykırılık halini almıştır. Bu haksızlığın bilhassa emlak danışmanları gibi aracıların resmi veya gayriresmi organizasyonunda gerçekleştirildiği şikayetleri söz konusudur.

Önergeyle 5403 sayılı Kanun'un temel amaçlarından olan tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesine yönelik değişiklik yapılması amaçlanmaktır. Bu kapsamda, mezkür Kanun'da yazılı hükümlere göre tarım arazilerinin tescili mümkün olmayan şekilde fiili hisselere bölünerek zilyetliğinin bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiliğe üyelik veya ortaklık ilişkisi kurularak devredilmesi veya bu işlere aracılık edilmesi suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verilmesi suç olarak düzenlenmektedir.

Suçla etkin mücadelenin sağlanması açısından fail veya faillerin hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmasıyla ayrıca tüzel kişi hakkında idari para cezası verilmesi amaçlanmaktadır. Fıkranın son cümlesiyle, tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesini teşvik etmek amacıyla; kamu davasının açılmaması, açılmış olan kamu davasının düşmesi, mahküm olunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasına imkan tanınmaktadır.

Ayrıca 5403 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yıkım masraflarının yüzde 100 fazlasının ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilme usulünün belirlenmesi ve tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır.