Sosyal medya temsilcisine cezai müeyyide olmayacak

Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile süren görüşmelerde Türk tarafı yapıcı bir diyalog ile ilerlemeye çalışırken, Türkiye'deki düzenlemenin yalnızca muhataplık için temsilci bulundurma ve Türk vatandaşların verilerinin Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu anlatıyor.

Bu kapsamda sosyal medya şirketlerine yeni bir güvence verildiği de öğrenildi. Buna göre sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurmaları halinde, bu temsilcilerin yaşanacak sorunlarda yalnızca muhatap kılınacaklar, hiçbir şekilde cezai müeyyideye maruz bırakılmayacaklar.

Osman Çobanoğlu