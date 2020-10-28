Sosyal medya temsilcisine cezai müeyyide olmayacak
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre 2 Kasım'da sona erecek.
|28 Ekim 2020 07:40
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Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile süren görüşmelerde Türk tarafı yapıcı bir diyalog ile ilerlemeye çalışırken, Türkiye'deki düzenlemenin yalnızca muhataplık için temsilci bulundurma ve Türk vatandaşların verilerinin Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu anlatıyor.
Bu kapsamda sosyal medya şirketlerine yeni bir güvence verildiği de öğrenildi. Buna göre sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurmaları halinde, bu temsilcilerin yaşanacak sorunlarda yalnızca muhatap kılınacaklar, hiçbir şekilde cezai müeyyideye maruz bırakılmayacaklar.
Osman Çobanoğlu
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