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Fransa'ya öfke yayılıyor

Fransız yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler giderek artıyor. Birçok Müslüman ülke Fransa'ya karşı birleşti
 28 Ekim 2020 07:55
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Fransa'ya öfke yayılıyor

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Peygamber efendimizi hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler giderek artıyor. Fransa'ya en büyük tepki Türkiye'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot uygulanması çağrısına pek çok Müslüman ülke ve kuruluştan destek geldi.

BANGLADEŞ: Yaklaşık 40 bin protestocu, Fransız ürünlerini boykot çağrısıyla başkent Dakka'daki Fransız büyükelçiliğine yürüdü. Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan attı.

PAKİSTAN: Halk, Fransız yetkililerin karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları sebebiyle Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.

SENEGAL: Fransız ürünlerinin listesini açıklayacağını duyuran Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe hareketi "Bu ürünlere karşılık tercih edebilecek Senegalli şirketlerin isimlerini duyuracağız. Fransız ürünleri almayın" açıklamasında bulundu.

UMMAN: Müftü Ahmed bin Hamad el Khalili, Fransız ürünlerine karşı boykotu övdü.

CEZAYİR: Cumhurbaşkanlığına bağlı Yüksek İslam Konsey'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu "Kuduza yakalanmış bir kampanya" olarak nitelendirildi.

FİLİSTİN: İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Fransa'yı kınadı.

İRAN: Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

FAS: Fas Meclisi'nde iktidar ve muhalefetteki vekiller, Peygamber efendimize hakaretin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin meclisteki Milletvekili Grup Başkanı Mustafa el-İbrahimi "Peygamber efendimize hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmiyor" dedi.

MALEZYA: İslam Teşekkülü Danışma Kurulu Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid "Dine yönelik saldırıları ve hakaretleri hoş görmek, ifade özgürlüğü anlamına gelmez. İslam karşıtı karikatürleri desteklemek oldukça tehlikeli bir hamledir" diye konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN: Suudi Arabistan, karikatürlere nihayet tepki gösterdi. İslamiyetin terör ile ilişkilendirilmesini reddettiklerini duyuran Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı "Barış peygamberi Hazreti Muhammed'e ya da herhangi bir diğer peygambere hakaret içerikli karikatürleri kınıyoruz" ifadesini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANIMIZIN ÜNİFORMASI"

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürdü. Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı. Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam'ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy "Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty'nin anısına 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye
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