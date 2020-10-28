1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da doğalgaz patlaması: Deprem oldu sandık

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 katlı apartmanın bahçe katındaki bir dairede meydana gelen doğalgaz sızıntısı elektrik akımıyla beraber patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı.
 28 Ekim 2020 07:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, saat 05.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kutlu Mahallesi 464. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sızıntısı oluştu. Zamanla evin içerisini tamamen dolduran gaz, ev sahibinin lambayı yakmak için elektrik düğmesine basmasıyla aniden patladı. Deprem etkisi oluşturan patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken içeride bulunan Cihan Kuru ile karşı dairesinde yaşayan Murat Özdemir ile eşi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle alevlerin sardığı ev, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yaralılardan C. Kuru, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken diğer 2 yaralı ise ayakta tedavi edildi.

Bomba imha uzmanları inceleme yaptı

Patlamanın şiddeti anlaşıldıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, doğalgaz patlamasının olduğu dairede incelemelerde bulundu.

Patlamanın olduğu dairede oturduğunu ve sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu zannettiklerini belirten İhsan Ekli, patlamanın olduğu dairenin ve karşı dairenin kapılarının açılmadığını, içeride mahsur kalanları camlardan çıkardıklarını söyledi.

'Sabah patlamayla uyandık'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki apartmanda oturduğunu ve güne patlamayla uyandıklarını dile getiren Suat Kars, "Sabah patlamayla uyandık. Benim balkonumun camları patladı. Biz çıktığımızda alevler zaten yükselmişti. Arkadaş can havliyle kapıdan çıkmaya çalıştık. Daha sonra camdan dışarıya çıkardılar evde mahsur kalan kişiyi. Polis ekipleri geldiğimizde müdahale ediyordu. Ölü yok yaralı var sadece. Genç bekar bir arkadaşımızdı kendisi. Heralde sabah işe gitmek için kalktı ve elektrik kontağından çıktı" dedi. Olayda, çok sayıda dairede hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
28 Ekim 2020 08:53		 Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü
28 Ekim 2020 08:29
Hatay'da orman yangını sürüyor
28 Ekim 2020 08:17		 Kayıp kız çocuğu elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu
27 Ekim 2020 22:59
Astsubay kocanın yaptığı katliamda Gizem de vefat etti
27 Ekim 2020 20:45		 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
27 Ekim 2020 20:19
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
27 Ekim 2020 19:35		 Kılıçdaroğlu AİHM davasını kazandı
27 Ekim 2020 17:30
Bakan Pakdermirli: Mersin'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı
27 Ekim 2020 15:58		 2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı
27 Ekim 2020 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:47 - CHP'den, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanına inceleme08:44 - Pandemi ile birlikte mobilyada döşeme trendi08:41 - Gönüllü olan Prof. Dr. Ünal: Umarım benim aşı boş değildir08:37 - Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin08:36 - Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır08:33 - Dolar kritik seviyede, gözler Merkez Bankasında
08:29 - Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü08:23 - Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş08:19 - Korona virüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor08:17 - Hatay'da orman yangını sürüyor08:14 - 2021'e 2.2 milyarlık 2 projeyle başlıyor08:12 - Kadın üniversitesi 2021'de kurulacak
08:11 - Manisa'da, Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma08:10 - İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası08:08 - 50 bin muhtardan sadece bini kadın08:07 - Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı08:05 - Hava kirliliği Kovid-19 riskini 7 kat artırıyor
08:03 - PKK'lı teröristlerin 'paramotor' oyunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır
Senin desteğin oldukça her ev okul
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 5
Amelie 1
ak parti üyesiyim ama kırıldık ve üzüldük 3
peruk 2
Metinalkan 1
30.10.2020 olympiakos vs anadolu efes maçı 1
hamdi bey 1
dede yerine büyük baba demek 1
eski dönem haber metinleri 1
cinuçen 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam