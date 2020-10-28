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Kamu personeli için özel program geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı memurlara yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor.
 28 Ekim 2020 07:35
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Kamu personeli için özel program geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı memurlara yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme ile kamu personelinin niteliğini artırmayı amaçlayan eğitim programları oluşturulacak. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak. İşte milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberinin detayları...

Memurları ilgilendiren çok önemli düzenleme hayata geçiyor. Gelen son dakika haberine göre; 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri içeriyor. Kamuda çalışanlar ve aday memurlar için özel eğitim programları hazırlanacak. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri i Eksik ücret bildiren patrona mektup, primi düşük yatırılan çalışana ise SMS gönderilecek.

MEMURUN NİTELİĞİ ARTACAK

Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları oluşturulacak. Aday memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek. Kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanacak.

Çiftçiler, mevsimlik işçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek, konuya ilişkin denetimler artırılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek. Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim programları etkinleştirilerek gençlerin işe girişi kolaylaştırılacak. Gençlere yönelik mesleki eğitim kursları devam edecek.

STAJ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nce staj seferberliği projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için destekli istihdam modeli uygulaması yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye devam edecek. Kadın istihdamını artırmak için İş'te anne Projesi ile kadınların işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecek.

GAYRIMENKULE YENİ VERGİ MODELİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Yıllık Programı'na konut alım satımındaki abartılı fiyatlara son verecek, sektörde disiplini sağlayacak Toplu Değerleme Sistemi 2021'de devreye girecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi, beyana ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergide adalet sağlanacak.

PRİMİ DÜŞÜK YATANA SMS GÖNDERİLECEK

Prim gelirleri artırılacak. ?

Kayıtlı istihdamın teşviki için TESK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği yapılacak. ?

Eksik ücret bildiren, sigorta yapmayan patrona mektup yazılacak. ?

Primi düşük yatan çalışana SMS gönderilecek. ?

Memurun niteliği artacak, destekli istihdam modeli yaygınlaşacak. ?

Hasat dönemine göre prim ödemesi başlayacak. ?

GSS prim borçları SMS ve tebliğ ile vatandaşa bildirilecek.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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