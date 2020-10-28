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23 futbolcuda virüs çıktı... Maçlar ertelendi

Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin corona virüsü testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
 28 Ekim 2020 07:57
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23 futbolcuda virüs çıktı... Maçlar ertelendi

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, yarın saat 15:00'te evinde Zonguldak Komürspor'u konuk edecekti.

Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18'i futbolcu, 3'ü teknik heyet ve 2'si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
DHA
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