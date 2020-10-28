23 futbolcuda virüs çıktı... Maçlar ertelendi
Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin corona virüsü testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
|28 Ekim 2020 07:57
|+Aa- Yazdır
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, yarın saat 15:00'te evinde Zonguldak Komürspor'u konuk edecekti.
Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18'i futbolcu, 3'ü teknik heyet ve 2'si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|16 futbolcusu koronavirüs olan Düzcespor'un maçı ertelendi
27 Ekim 2020 12:24
|Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü
26 Ekim 2020 22:37
|Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor
26 Ekim 2020 17:42
|Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi, 4 gol var
25 Ekim 2020 20:55
|Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı
24 Ekim 2020 23:32
|Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 128. randevu
24 Ekim 2020 17:56
|Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
23 Ekim 2020 16:59
|Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 16:13
|Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
22 Ekim 2020 23:57
|İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
22 Ekim 2020 21:28