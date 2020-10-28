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Hava kirliliği Kovid-19 riskini 7 kat artırıyor

Kovid-19 vaka sayısı artışının endişe verici boyuta ulaştığı İstanbul'da, hava kirliliğine bağlı olarak tablonun daha da kötüleşebileceği gündemde. Milliyet'e konuşan Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr.Nilüfer Aykaç, havadaki kirletici partiküllerin insanları virüslere karşı daha savunmasız kıldığını söyledi.
 28 Ekim 2020 08:05
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Hava kirliliği Kovid-19 riskini 7 kat artırıyor


Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Çin'de yapılan çalışmaların; hava kirliliğinin Kovid-19 hastalığı gelişme riskini 7 kat arttırdığını gösterdiğini vurgulayan Dr. Aykaç, "ABD'de yapılan bir araştırmada ise PM 2.5'un her 1 mikrogram/metreküp artışı ile Kovid-19 bağlı ölümlerin yüzde 15 oranında arttığı tespit edildi. Bu risk Türkiye için de geçerli. Hava kirliliği sorunu, pandemiyle birlikte daha da önem kazanmış durumda. Kirlilik, viral enfeksiyonlara bağlı ölümleri artırarak pandeminin yarattığı yıkıma katkı sunuyor. Hava kirliliği üst hava yollarındaki silyalar dediğimiz, vücudun ilk savunma hattının işlevi bozduğundan, enfeksiyonlarına karşı olan duyarlılık sekteye uğruyor. Kış döneminde hava kirliliği bağlı Kovid-19 ölümlerinde artış yaşanabilir" dedi.Hava temizlenmediSokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde İstanbul özelinde hava kirliliği konusunda yanlış bir kanı oluştuğunu belirten Dr. Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uaşım faaliyetlerinin azalmasıyla hava kalitesinin bir miktar artmış olması, havanın temizlenmiş olduğunu göstermiyor. Hava kirliliğinin tek kaynağı motorlu araçlar değil. Kentlerde sanayi, inşaat faaliyetleri, madencilik, evsel ısınma gibi başka önemli hava kirliliği kaynakları da mevcut ve bu faaliyetler pandemide de devam etti."

11 milyon kişi tehlikede

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun dün kamuoyuna duyurduğu 'Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi' raporunda, santralin hayata geçmesi durumunda, kömür yakılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkacak hava kirliliği nedeniyle Eskişehir dahil 24 ilde 11 milyon kişinin sağlığı olumsuz etkileneceği vurgulandı. Raporda, "Proje kapsamında toplam 419.9 hektar tarım alanı tarım amacdışında kullanılarak, yok olacak. Santralin yakacağı kömürden ortaya çıkacak cıva, yeraltı tatlı su kaynakları ve buradan dolaşımla Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'ne ulaşacak" denildi.

İstanbul güne sisle uyandı

İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Uzmanlar astım ve diğer kronik solunum hastalığı olanların açık havaya çıkmaması uyarısında bulundu.

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