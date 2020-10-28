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50 bin muhtardan sadece bini kadın

KA.DER, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü'nde nedeniyle yaptığı açıklamada kadın muhtar sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. 50 bin muhtardan sadece bini kadın
 28 Ekim 2020 08:08
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50 bin muhtardan sadece bini kadın


Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA.DER) açıklamasında, "Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının yükselmesine katkıda bulunan projelere imza attık. Ancak yine de gelinen nokta eşit temsilden uzak. Bundan sonra yapılacak yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının ve kadın temsilinin katlanarak artmaya devam etmesini umuyoruz" denildi.

Kadın muhtar sayısının artırılması gerektiğini ve muhtar adaylığına ilgiyi artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu da, "Kadınlar 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan Köy Kanunu değişikliğiyle muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. Ancak o günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının artması yaptığımız çalışmalardaki yaklaşımımızın doğru olduğunu kanıtladı" diye konuştu.
Memurlar.Net
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