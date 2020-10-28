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İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "partiden ihracına yönelik Genel Merkez'e gönderilen dilekçeler", bu hafta Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak.
 28 Ekim 2020 08:10
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İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: İYİ Partili il ve ilçe başkanlarınca gönderilen dilekçelerin genel merkeze geldiğini belirten İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, dilekçelerdeki imzaların kontrol edilme aşamasında olduğunu söyledi. Poyraz, "Talepler, gelen evraka sunuluyor. Kontrolleri tamamladıktan sonra Sayın Genel Başkan'a bir üst yazıyla sunacağım. Genel Sekreter olarak evrakların gizliliğine özen göstermek zorundayım" dedi.

"Gelen dilekçelerde ihraç talebi var" diyen Poyraz, Genel Başkan Meral Akşener'in, partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu'nda (GİK) disiplin sürecini gündeme getirme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soru üzerine, GİK'in olağan toplantısının kasımın ilk haftasında olduğunu söyledi. Poyraz, "Sayın Genel Başkan, Türkiye meseleleriyle ilgili GİK'i olağanüstü toplar" ifadesini kullandı.

Başkanlık Divanı bugün

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre; Akşener, süreci partinin önde gelen isimleriyle değerlendirmeye aldı.

TBMM'de bugün yapılacak grup toplantısının ardından Başkanlık Divanı toplanacak. Toplantının gündem maddelerinde yer almasa da divan üyelerince Ümit Özdağ'ın disiplin sürecine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
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