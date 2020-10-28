Hatay'da orman yangını sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Bölgeye 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Ekipler çalışmalar sürerken güvenlik önlemlerini de artırdı. Sarıseki mahallesinde bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İlerleyen saatlerde güvenlik sağlanınca vatandaşlar evlerine geri döndü. Çalışmaya helikopterlerle havadan verilen destek, hava kararınca sona erdi. İlçeler arası yüksek gelirim bağlantı hatlarının da zarar gördüğü yangında nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine ediyor. Tarım Bakanı, yangının otoban kenarındaki bir alanda başladığının değerlendirildiğini söyledi. Sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini ancak şimdiye kadar bir bulgu elde edilemediğini açıkladı.

MERSİN'DE YANGIN: 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını ise yaklaşık 12 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anamur ilçesindeki yangın, Uçarı mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında başladı. İhbar üzerine bölgeye 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personel sevk edildi. Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 ev boşaltıldı.

Yangında evleri ve seraları hasar gören aileler otel ve yurtlara götürüldü. Mersin-Antalya kara yolu da bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi 12. saatte sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.