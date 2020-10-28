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Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş

Selvi: Enver Altaylı, Cumhurbaşkanı danışmanı olmak için Gülen'e mektup yazdı, Abdullah Gül aydınlatabilir
 28 Ekim 2020 08:23
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Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş


Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bulunduğu FETÖ imasında işaret ettiği eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı bir mektubu köşesine taşıdı.

'Gülen, Enver Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş' başlıklı yazısında, FETÖ tutuklusu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın FETÖ lideri Gülen2e yazdığı mektupta yer alan, "Bu vesile ile zat-ı alinize benim Cumhurbaşkanı nezdinde görev almam konusunda gösterdiğiniz gayret sebebiyle teşekkür etmek isterim" sözlerine dikkat çeken Abdulkadir Selvi, "Enver Altaylı'nın Gülen tarafından "Cumhurbaşkanı nezdinde" görev alması için girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunu ise bilmiyorum. Onu ancak o tarihte Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül aydınlatabilir" dedi.


Selvi, "Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül, Fetullah Gülen'in doğrudan ya da imamları aracılığıyla Enver Altaylı'nın Cumhurbaşkanlığı'nda görev alması konusunda bir girişimi olup olmadığını açıklamalı" diye yazdı.
Öte yandan Selvi, Altaylı'nın söz konusu mektubunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u da Gülen'e şikayet ettiğini kaydetti.
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