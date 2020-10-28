1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada sürücü Doğan Demirci hayatını kaybetti
 28 Ekim 2020 08:29
+Aa- Yazdır
Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara'da yaşanan korkunç kaza, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Sincan yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı. Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
28 Ekim 2020 08:53		 Hatay'da orman yangını sürüyor
28 Ekim 2020 08:17
Ankara'da doğalgaz patlaması: Deprem oldu sandık
28 Ekim 2020 07:47		 Kayıp kız çocuğu elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu
27 Ekim 2020 22:59
Astsubay kocanın yaptığı katliamda Gizem de vefat etti
27 Ekim 2020 20:45		 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
27 Ekim 2020 20:19
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
27 Ekim 2020 19:35		 Kılıçdaroğlu AİHM davasını kazandı
27 Ekim 2020 17:30
Bakan Pakdermirli: Mersin'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı
27 Ekim 2020 15:58		 2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı
27 Ekim 2020 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:53 - Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar08:47 - CHP'den, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanına inceleme08:44 - Pandemi ile birlikte mobilyada döşeme trendi08:41 - Gönüllü olan Prof. Dr. Ünal: Umarım benim aşı boş değildir08:37 - Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin08:36 - Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır
08:33 - Dolar kritik seviyede, gözler Merkez Bankasında08:29 - Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü08:23 - Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş08:19 - Korona virüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor08:17 - Hatay'da orman yangını sürüyor08:14 - 2021'e 2.2 milyarlık 2 projeyle başlıyor
08:12 - Kadın üniversitesi 2021'de kurulacak08:11 - Manisa'da, Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma08:10 - İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası08:08 - 50 bin muhtardan sadece bini kadın08:07 - Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
08:05 - Hava kirliliği Kovid-19 riskini 7 kat artırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır
Senin desteğin oldukça her ev okul
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım 1
bu nedir yaa dedirten 1
sırnaşık sinekler 2
çilav 1
bi çay çek az pilav çek 1
işmar etmek 7
30.10.2020 olympiakos vs anadolu efes maçı 1
bang bang 1
kim olduğumu bilsen ayaklarımı yalarsın 1
adamını bulmak 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam