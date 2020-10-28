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Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, Meclis'te bütçe görüşmelerinin ardından hayvan hakları yasasının getirilmesi konusunda "Bu iş daha fazla uzamasın" diyerek talimat verdi.
 28 Ekim 2020 08:37
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Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin

Milliyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen MKYK toplantısında üyelere, illerdeki kongrelere giderek teşkilatlara destek olunması talimatını vererek, "Kongrelere katılın. Destek olun, isim önerin" dedi. Erdoğan toplantıda, Fransa ürünlerinin boykot edilmesi konusunu hatırlatarak kurmaylarını uyardı: "Macron, Avrupa Birliği'nde kendince taraftar toplamaya çalışıyor. Türkiye ve İslam aleyhtarlığı konusunda kendi beyanatlarının haklı olduğu konusunda diğer ülkelerden destek istiyor. Onlar Türk mallarını almayalım kararını verdi. Biz de Fransız mallarını almayalım. Bunu devam ettirelim. Siz de ona göre hareket edin."

Toplantıda bazı kurmaylar Erdoğan'a hayvan hakları yasasının hazır olduğunu fakat Meclis gündemine hala gelmediğini söyledi. Erdoğan ise "Bütçeden sonra hayvan hakları yasası kesin gelsin. Bu iş daha fazla uzamasın" diyerek talimat verdi.

MARAŞ'TA PİKNİĞİMİZİ YAPACAĞIZ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan görüşmenin ardından 15 Kasım'da Kıbrıs'a gideceğini anlatan Erdoğan, "Kıbrıs'a gideceğiz. Maraş'ta pikniğimizi yapacağız. Havalar güzel, belki bir gece de kalırız. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

PANDEMİDEN EN AZ ETKİLENEN 4. ÜLKEYİZ

Ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda Erdoğan, "Türkiye, pandemiden en az etkilenen dördüncü ülke konumundadır. Birinci ülke ABD'dir. 2020 yılını ya başa baş bitireceğiz ya çok az artımız ya da çok az eksimiz olacak. Sanayi üretiminde pandemiye rağmen Türkiye birinci sıradadır. Bununla pandemi öncesi rakamları yakaladık" dedi.
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