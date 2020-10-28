Gönüllü olan Prof. Dr. Ünal: Umarım benim aşı boş değildir



Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde BioNTech-Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs (COVID-19) aşısı denemeleri başladı. Aşı denemelerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Ayhan Attar da gönüllü oldu. İlk olarak 56 kişi ve sağlık personeliyle başlanan aşı denemeleri daha sonra gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 550 kişiye yapılacak. Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı denemelerinde gönüllü olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Umarım plasebo grubuna (etkisiz ilacın verildiği grup) denk gelmemişimdir" esprisi yaptı.

ÇOK KİŞİ GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEDİ

COVID-19 aşı denemeleri başlangıcında konuşan Ankara Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, Ankara Üniversitesi'nin pek çok uluslararası klinik araştırmalara katılan ve bu konuda kendini kanıtlamış bir üniversite hastanesi olduğunu belirterek, "COVID-19 salgını hem dünyada hem Türkiye'de devam ediyor. Aşı çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve umarım kısa sürede rutin biçimde aşılama programlarına geçilebilir" dedi. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balıkise şu anda hedefe ulaşan, yani piyasaya çıkmaya en yakın aşılardan bir tanesinin faz-3 çalışmalarına başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu aşı, Alman BioNTech firmasının (başında çok değerli bir Türk bilim insanı var) bulduğu Amerika ve Pfizer'la geliştirmeye başladıkları bir aşı. Beklenenin çok üzerinde gönüllü talebi oldu, bizim kotamız yaklaşık 60 kişi ama 500'ün üzerinde başvuru yapıldı. İlk başvuru yapanlardan sıralamaya koyarak başladık. İlk başvuruyu yapanlar doğal olarak hekim. Ama hekim olmayan vatandaşlardan da çok sayıda başvuru geldi."

'BU NE CESARET' DİYE SORUYORLAR

Sağlık çalışanları arasında ilk gönüllülerden olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal şunları söyledi: "Hep soruyorlar korkmuyor musun, ne bu cesaret diye. Alakası yok. Son derece bilimsel ve etik kurallara uyarak yapılan çalışmalardan korkmanın alemi yok, çünkü adım adım zararlı etkilerinin olup olmadığı hayvanlardan başlanarak değerlendiriliyor. Hiçbir tedavinin yan etkisi sıfır olamaz ama kabul edilebilir olduğu için bu kadar geniş gruplara yapılıyor. Dünyada 37 bin kişide denendi ve ciddi bir yan etki oluşmadığı açıklandı. Umarım plasebo grubuna (etkisiz ilacın verildiği grup) denk gelmemişimdir."

'TROİDİM VAR AMA GÖNÜLLÜ OLDUM'

Aşı denemelerine gönüllü olan 57 yaşındaki Emel Eren Altun, "İletişim uzmanıyım ve emekliyim. Tansiyon hastası olmama ve troidim için ilaç kullanmama rağmen gönüllü oldum. Aşının başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

BİR GRUBA GERÇEK AŞI, BİR GRUBA TUZLU SU

Başvuranların yarısına aşı yarısına ise serum fizyolojik (halk dilinde tuzlu su-boş aşı) yapılacak. Aşı olanlar, gerçek mi yoksa plasebo grubuna mı denk geldiğini bilmiyor. Prof. Balık, "Bunu onlar da biz de bilmiyoruz. Umarım hocalarımız aşının olduğu gruba denk gelmiştir. Hocalarımızın ve gönüllülerin şikayetleri olup olmadığını sürekli izleyeceğiz. Şikayetleri olduğunda, bir uygulama var ellerinde, oraya girecekler" bilgisini verdi.

BAŞINDA TÜRK PROFESÖR VAR

Amerikan ilaç devi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısında sona yaklaşılıyor. Prof. Dr. Şahin, "Denekler antikor geliştirip bağışıklık kazandı. Pandemiyi bitirmemize az kaldı" derken, Avrupa İlaç Ajansı da (EMA) aşıya kısa süre içinde ruhsat verileceğini açıkladı. Ruhsat çıkması durumunda aşının 3 Kasım haftası dağıtıma başlanması bekleniyor.