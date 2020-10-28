Pandemi ile birlikte mobilyada döşeme trendi

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte evde kalma süreleri artınca mobilyalar kolay yıpranır oldu. Evlerinde değişiklik yapmak isteyen tüketicilerin bir kısmı yeni mobilya satın almak yerine evdeki mobilyalarını yenilemeyi tercih etti. Böylece koltuk döşeme işlemlerine de ilgi arttı.

Koltuk döşeme işlemleri, tüketicilerin isteğine göre düzenleniyor. Eski koltuklar için yapılacak olan koltuk yenileme çalışmalarıyla uzun süre aynı koltukları kullanmak mümkün hale geliyor. Tüketiciler bu yıl döşemelik kumaşlarda gri, mavi, hardal sarısı ve kahve tonlarını tercih ediyor. Koltuk döşeme işleminin fiyatları kumaş kalitesine, koltuk büyüklüklerine göre değişiyor. Koltuk döşeme maliyeti 2 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor.

WhatsApp'tan fiyat

Limon Koltuk yetkilisi Orhan Cöne, altı yıldır koltuk döşeme alanında faaliyet gösterdiklerini belirtti. Cöne, "İhtiyacı olan müşteriler koltuk döşeme işlemini yaptırıyor. Renginden ya da modelinden sıkılmış olsa bile müşterilerin çoğu yüzü eskidiyse değiştiriyor" dedi.

Müşterilerine WhatsApp üzerinden gönderdikleri mobilya fotoğraflarına göre ortalama bir fiyat sunduklarını söyleyen Cöne, "Bu yıl antrasit, kahve tonları, hardal sarısı çok fazla tercih ediliyor. Oturma grubunu takım olarak ele aldığımızda modeline, kumaşına, süngerlerine göre ortalama 2 bin ila 5 bin lira arasında fiyatlar değişiyor" diye konuştu. Cöne, ürünleri iş yoğunluğuna göre 15 günde teslim ettiklerini de kaydetti.

Güler Koltuk Döşeme yetkilisi Sefa Güler, bu yıl koltuk döşemede mavi, koyu gri, gümüş gri renklerinin tercih edildiğini dile getirdi.

Model değişimi

Güler, "Müşteriler istediği kumaştan 2 bin liraya da yaptırabiliyor, 10 bin liraya da. Fiyatlar kumaşın kalitesi, türüne göre değişiyor. 3-4 günde ürünleri teslim ediyoruz" dedi. Koltuklarının iskeleti sağlam olan müşterilerin bu yöntemi tercih ettiğini söyleyen Güler, "Koltuklarda döşemenin yanı sıra model değişikliği de yapılıyor. Koltukların ayakları yükseltilebiliyor ya da ayak renkleri değiştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Esmer Koltuk Döşeme Atölyesi yetkilisi ise, "Genellikli açık gri kumaşlar tercih ediliyor. Koltuk takımları için ortalama fiyatlarımız 4 bin lira. 10 gün içinde teslim ediyoruz" dedi.

İstanbul Mobilyacı & Döşemeci Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recai Sel, "Tüketiciler yeni koltuk takımı almak yerine eski koltuklarını yeniliyorlar. Özellikle koltuk iskeletlerinde sorun olmayan ya da antika sayılabilecek koltuklar için tercih ediliyor. Döşemeci esnafımızdan da konuyla ilgili geri bildirimler alıyoruz" dedi.

'Tasarım ve sağlam yapısı öne çıkıyor'

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının dünyada tasarımı, sağlam yapısı ve kalitesiyle ön plana çıktığını söyledi. Tüketicilerin ana aksanı kırılmadığı sürece mobilyalarında dönem dönem yenilemeye gidebildiğini belirten Güleç, "Böylece başta kumaşı olmak üzere görsel olarak mobilyasını yeni trende uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla yenileme temelde bu istekler sonucu gerçekleşiyor. Geçmiş yıllara göre yenilemede bir artış yaşanmışsa da bunun nedeni fiyat artışı değil, pandemi dolayısıyla evde daha fazla vakit geçirilmesi ve bunun mobilyanın yıpranma süresini kısaltmasıdır" diye konuştu.