1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanına inceleme

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı
 28 Ekim 2020 08:47
+Aa- Yazdır
CHP'den, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanına inceleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bir süre önce cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlaması CHP'de tepki yarattı. Gürkan için inceleme başlatan parti yönetimi, disiplin dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı. Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler. Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.CHP'den Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme

BAŞKAN GÜRKAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTIR

Rcep Gürkan ziyareti sosyal medya hesabından, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" şeklinde bir açıklama yaparak duyurmuş ve ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşmıştı.

ÇAKICI'DAN "YAKIN DOST" VURGUSU

Alaaddin Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı: "Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."CHP'den Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme

CHP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ: GERÇEKTEN AÇIKLAMASI ZOR

CHP'li üst düzey bir yönetici, Gürkan'ın tavrına anlam veremediklerini ve son derece yanlış bulduğunu ilettiğini de belirterek, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini belirtti. Söz konusu yönetici, "Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir
28 Ekim 2020 09:12		 Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin
28 Ekim 2020 08:37
Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır
28 Ekim 2020 08:36		 Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş
28 Ekim 2020 08:23
İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası
28 Ekim 2020 08:10		 Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
28 Ekim 2020 07:20
HES kodu olmayan kafeye giremeyecek
28 Ekim 2020 07:10		 Ekonomide yatırım dalgası geliyor
28 Ekim 2020 07:05
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
28 Ekim 2020 06:50		 Bakan Gül: Charlie Hebdo dergisi utanç sayfalarına her gün bir yenisini ekliyor
28 Ekim 2020 05:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı10:23 - Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti10:18 - Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar10:12 - Öykü yarışmasını kazananların beşte dördü kız çocuğu10:08 - TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor10:07 - Üniversite, mevzuata aykırı ilanı iptal etti!
10:05 - 2020-İSG Sınava giriş belgeleri erişime üçıldı10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı09:58 - Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı09:51 - Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü09:37 - Sahte içkiden 3 ölüm daha
09:33 - Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde09:33 - İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı09:32 - Koronavirüste gençler ve yaşlılar ile ilgili dikkat çeken detay09:30 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi09:23 - WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor
09:13 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 8 lira oldu 1
baltayı taşa vurmak 1
kurşun asker 1
Yonca Evcimik ile Sertab Erener'in çöp toplaması 1
okulların açılmasıyla vakaların patlaması 5
Sakın Fransız markalı ürünleri satın almayın çağrısı 10
Diyarbakır 5
hayatım boyunca en kuduruk çocuklar hep üst katımda yaşadı 1
pelte 1
naim süleymanoğlu 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam