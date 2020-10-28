Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
|28 Ekim 2020 09:30
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınını havadan inceledi.
Yangın nedeniyle dün kente gelen Bakan Pakdemirli, günün ilk ışıklarıyla yönetim helikopteriyle inceleme yaptı.
Yanan ve söndürme ile soğutma çalışması yapılan alanları havadan inceleyen Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Pakdemirli, daha sonra Yangın Yönetim Aracı'ndan İHA, Meteoroloji ve Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden gelişmeleri takip etti.
Ardından İskenderun Limanı'nda geçen Pakdemirli, burada bilgisayar ekranlarından takip ettiği yangın söndürme faaliyetlerinde, görev alan ekipleri arayarak neler yapılması konusunda talimatlar verdi.
İlçede dün çıkan yangın Sarıseki Mahallesi'nde bazı yerleşim yerlerine sıçramıştı.
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