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İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu bir aile, gece geç saatlerde evlerine giren bir kişinin, 2 yaşındaki çocuklarını kaçırmaya çalıştığını iddia ederek polise başvurdu
 28 Ekim 2020 09:11
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu bir aile, gece geç saatlerde evlerine giren bir kişinin, 2 yaşındaki çocuklarını kaçırmaya çalıştığını iddia ederek polise başvurdu.

İddiaya göre, Meriç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yaşayan Suriyeli Nebiye B. ve Mahmut T'nin evine, gece geç saatlerde yüzü maskeli 1 kişi girdi.

Annesinin kucağında uyuyan 2 yaşındaki Ahmet'i kaçırmaya çalışan zanlı, çocuğun ağlaması üzerine aile üyelerinin uyanmasıyla çocuğu evin balkonuna bırakıp kaçtı.

Aile üyeleri şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Olayın ardından aile üyelerinin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Öte yandan, Mahmut T'nin 5 yıl önce Suriye'nin Halep şehrindeki iç savaş nedeniyle İzmir'e geldiği öğrenildi.

- "Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı"

Baba Mahmut T, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada evlerine tanımadıkları bir kişinin girdiğini söyledi.

Evlerine giren kişinin hırsızlık amacıyla girmediğini, çocuğunu kaçırmak için geldiğini savunan baba, "Evde telefon ve para var ancak gelen kişi çocuğu almaya gelmiş." dedi.

Mahmut T, çocuklarını kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kardeşini şüphelinin elinden kurtaran Hasan T. de annesi ve kız kardeşinin "çocuğu kaçırıyorlar" diye bağırmaları üzerine uyandıklarını, evlerine giren kişinin peşinden koştuklarını söyledi.

Kardeşini, şüphelinin elinden kendisinin aldığını anlatan ağabey Hasan T, "Kardeşimi elinde tutuyordu. Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı. Kapı açıktı, kaçtı. Yüzünde maske vardı. Sadece gözleri görünüyordu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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