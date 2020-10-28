1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır
 28 Ekim 2020 09:12
+Aa- Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun yayın anlayışının fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığı olduğunu belirterek, "Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

Fransız dergisinin nefret üretim merkezi haline geldiğinin altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, Charlie Hebdo'nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınlarının asla fikir özgürlüğü olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz.

Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'den, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanına inceleme
28 Ekim 2020 08:47		 Erdoğan'dan MKYK'da talimat: Hayvan hakları yasası gelsin
28 Ekim 2020 08:37
Adalet Bakanı Gül: AYM kararları bağlayıcıdır
28 Ekim 2020 08:36		 Gülen, Altaylı'yı Gül'e danışman yapmak istemiş
28 Ekim 2020 08:23
İYİ Parti'de kritik 'disiplin' haftası
28 Ekim 2020 08:10		 Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
28 Ekim 2020 07:20
HES kodu olmayan kafeye giremeyecek
28 Ekim 2020 07:10		 Ekonomide yatırım dalgası geliyor
28 Ekim 2020 07:05
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
28 Ekim 2020 06:50		 Bakan Gül: Charlie Hebdo dergisi utanç sayfalarına her gün bir yenisini ekliyor
28 Ekim 2020 05:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı10:23 - Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti10:18 - Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar10:12 - Öykü yarışmasını kazananların beşte dördü kız çocuğu10:08 - TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor10:07 - Üniversite, mevzuata aykırı ilanı iptal etti!
10:05 - 2020-İSG Sınava giriş belgeleri erişime üçıldı10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı09:58 - Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı09:51 - Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü09:37 - Sahte içkiden 3 ölüm daha
09:33 - Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde09:33 - İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı09:32 - Koronavirüste gençler ve yaşlılar ile ilgili dikkat çeken detay09:30 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi09:23 - WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor
09:13 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
AK Parti'de büyük yenilik... Değişim oranı yüzde 65'e ulaştı
Fuat Oktay FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu'na çok sert çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın üniversitesinin kurulması 1
semizotu salatası 1
29.10.2020 maccabi vs fenerbahce maçı 2
Uyku 8
8 dilde tercüme yapan maske 3
26.10.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
26.10.2020 iskenderun'da patlama 2
bu bana biraz abartılı geldi,çok abartılı geldi 1
düşmek üzere olan bir uçakta ateistin olmaması 1
çeyrek altın 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam