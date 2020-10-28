WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor
|28 Ekim 2020 09:23
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Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (Covid-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya devam ediyor.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekenlerden birisi de Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
Ancak Zoom bir süredir güvenlik endişeleri haberleri ile de gündemdeydi. Şirket platformda yeni önlemler alınacağı bilgisini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.
Zoom sonunda daha önce WhatsApp'ta karşımıza çıkan uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıma sunuyor. The Verge'de yer alan haber göre, Zoom'un bu yeni özelliği, masaüstü uygulamasında, iOS ve Android uygulaması da dahil olmak üzere bütün platformlardaki uygulamalarına geliyor.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?
Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişim biçimine verilen isimdir. Bu özelliği kullanan kişilerin mesajları, devlet kurumları, hacker'lar veya telekom şirketleri tarafından görülemeyecek.
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