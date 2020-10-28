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İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte pasaport, sahte para, kimlik ve belge düzenlediği öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.
 28 Ekim 2020 09:33
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İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte pasaport, sahte para, kimlik ve belge düzenlediği öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, L.I. isimli kişinin, kentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlere ve şüphelilere sahte pasaport, kimlik ve belge düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, şüpheli L.I'nın Bahçelievler'deki adresini takibe aldı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi sahte sürücü belgesi yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada ülke genelinde hizmet veren noter, nüfus müdürlüğü, belediyeler, emniyet müdürlüklerine ait sahte mühürler, 1000 sahte sürücü belgesi, 500 kimlik belgesi, 2 kullanıma hazır sahte pasaport, 2 bin Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf pvc kaplama ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, şüpheli L.I'nın evinde ele geçirilen sahte para basım şablonları üzerine soruşturmayı genişletti ve Gaziosmanpaşa'da sahte para basımı yapan M.A'ya ulaştı.

Ekipler M.A'nın adresine de operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır halde poşetlenmiş 500 bin lira tutarında sahte 50 liralık banknotlar ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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