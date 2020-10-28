Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı
|28 Ekim 2020 09:58
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın İstanbul'da farklı zamanlarda ve farklı yerlerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ve bu eylemlerin yapılacağı yerlerin keşfi için örgüt üyelerinin harekete geçtiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili saldırıda "işbirlikçi" olarak görev yapan terör örgütü PKK/KCK üyesi şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2016 yılında Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı.
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