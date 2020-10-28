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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.150,10 puandan başladı.
 28 Ekim 2020 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.150,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,53 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.150,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile elektrik oldu.

Dün, önceki günkü sert düşüşün ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.152,63 puandan tamamladı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44 milyonu geçmesi ve salgında yeni merkez üssün Avrupa'ya kaydığı yönündeki açıklamalar ile sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

Analistler, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu belirterek, bugün 10.30'da açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların bugün öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün Borsa İstanbul Pay Piyasaları'nda sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Anadolu Ajansı
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