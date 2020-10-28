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2020-İSG Sınava giriş belgeleri erişime üçıldı

ÖSYM 2021 İSG sınavı için başvuranların sınav yerini gösterir giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı
 28 Ekim 2020 10:05
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2020-İSG Sınava giriş belgeleri erişime üçıldı

2020-İSG Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İSG Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar
Memurlar.Net
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