TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 25 Kasım vadeli repo ihalesi açtı
|28 Ekim 2020 10:08
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