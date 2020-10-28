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Öykü yarışmasını kazananların beşte dördü kız çocuğu

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği öykü yarışmasında kız çocuklar daha başarılı oldu
 28 Ekim 2020 10:12
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Öykü yarışmasını kazananların beşte dördü kız çocuğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı; 13-17 ve 18-24 yaş kategorisinde yapılan öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre kız çocukları daha başarılı oldu. Kazananların beşte dördü kız çocuklarından oluştu.

Sonuçlar için tıklayınız.
Memurlar.Net
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