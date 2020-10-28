Öykü yarışmasını kazananların beşte dördü kız çocuğu
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği öykü yarışmasında kız çocuklar daha başarılı oldu
|28 Ekim 2020 10:12
|+Aa- Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanlığı; 13-17 ve 18-24 yaş kategorisinde yapılan öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre kız çocukları daha başarılı oldu. Kazananların beşte dördü kız çocuklarından oluştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı
28 Ekim 2020 10:23
|Koronavirüste gençler ve yaşlılar ile ilgili dikkat çeken detay
28 Ekim 2020 09:32
|Gönüllü olan Prof. Dr. Ünal: Umarım benim aşı boş değildir
28 Ekim 2020 08:41
|50 bin muhtardan sadece bini kadın
28 Ekim 2020 08:08
|Hava kirliliği Kovid-19 riskini 7 kat artırıyor
28 Ekim 2020 08:05
|Batı kesimlerinden itibaren sıcaklık azalacak - Haritalı
28 Ekim 2020 06:30
|Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
28 Ekim 2020 05:38
|Araştırmalar doğruladı: Sosyal mesafe Koronavirüs'ü engelliyor
28 Ekim 2020 03:48
|51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
28 Ekim 2020 00:05
|Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı
27 Ekim 2020 22:55