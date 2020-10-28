Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı
|28 Ekim 2020 10:23
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Tunceli'nin Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı tüm önlemlere rağmen testinin pozitif çıktığını duyurdu.3 gün boyunca yoğun ağrıları olduğunu ancak şimdi kendini daha iyi hissettiğini aktaran Sarıgül "Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve diğer önlemlere titizlikle dikkat ediniz" uyarısında bulundu.
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