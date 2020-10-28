1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'

Bakan Albayrak: Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi"
 28 Ekim 2020 10:41
+Aa- Yazdır
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
58 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
28 Ekim 2020 10:45		 Ekonomik güven endeksi arttı
28 Ekim 2020 10:36
TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
28 Ekim 2020 10:08		 Karadeniz gazına Tuz Gölü deposu
28 Ekim 2020 07:55
İnternette yasa dışı tütün satışı tavan yaptı
27 Ekim 2020 23:56		 Vestel, White Knight ve Hostess markalarını satın aldı
27 Ekim 2020 23:54
Gayrimenkul vergilendirmesine yeni model geliyor
27 Ekim 2020 12:12		 GSYH'de gelecek yıl yüzde 5,8 büyüme bekleniyor
27 Ekim 2020 11:58
Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
27 Ekim 2020 11:57		 Türk Telekom istihdam süreçlerini online'a taşıdı
27 Ekim 2020 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı11:52 - İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi11:45 - Öğretmene, cinsel istismardan 25 yıl hapis11:39 - Kilis'teki kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı11:36 - Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, tedavi sürecini anlattı11:28 - Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi
11:25 - Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor11:21 - PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı11:20 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı11:17 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 95 ev karantinaya alındı11:16 - Uşak'ta kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti11:15 - Doç.Dr.Kömür: Tırnak yiyenler enfekte olabilir
11:14 - Prof. Ceyhan'dan İstanbul uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli11:10 - Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası11:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı11:06 - Halk salgında evde kaldı, telefonla konuşma zirve yaptı11:05 - İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı
11:04 - Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte 10.000 entry ye ulaşmak 7
ingilizceden komik çeviri hataları 3
02.11.2020 antalyaspor vs fenerbahce maçı 1
ak parti üyesiyim ama kırıldık ve üzüldük 3
başak burcu erkeği 3
benim dengemi bozmayınız 1
garanti bankası bbva 29 ekim reklamı 1
ekonomimiz büyüme patikasına giriyor 3
mustafa sarıgül'ün parti kurması 1
03 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam