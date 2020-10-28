'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
|28 Ekim 2020 10:41
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. pic.twitter.com/2cueCClFDj
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
28 Ekim 2020 10:45
|Ekonomik güven endeksi arttı
28 Ekim 2020 10:36
|TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
28 Ekim 2020 10:08
|Karadeniz gazına Tuz Gölü deposu
28 Ekim 2020 07:55
|İnternette yasa dışı tütün satışı tavan yaptı
27 Ekim 2020 23:56
|Vestel, White Knight ve Hostess markalarını satın aldı
27 Ekim 2020 23:54
|Gayrimenkul vergilendirmesine yeni model geliyor
27 Ekim 2020 12:12
|GSYH'de gelecek yıl yüzde 5,8 büyüme bekleniyor
27 Ekim 2020 11:58
|Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
27 Ekim 2020 11:57
|Türk Telekom istihdam süreçlerini online'a taşıdı
27 Ekim 2020 11:35