1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik denetim yapıldı- Topkapı-Taksim hattında sefer yapan özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförünün temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti- Uygulamada, hakkında "basit yaralama" suçundan "yakalama" kararı bulunan başka bir özel halk otobüsü şoförü, hakkında da işlem yapıldı
 28 Ekim 2020 10:58
+Aa- Yazdır
Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Beyoğlu'nda koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.

Topkapı-Taksim hattında sefer yapan 34 RR 5581 plakalı Özel Halk Otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Ahmet K.'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.'yı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.

Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

- Hakkında "yakalama" kararı bulunan otobüs şoförüne işlem yapıldı

Uygulama kapsamında durdurulan Bahçeşehir-Taksim hattında sefer yapan 34 HS 7944 plakalı Özel Halk Otobüsünün şoförü Selahattin A.'nın, Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "basit yaralama" suçundan hakkında "yakalama" kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen trafik ekipleri, işlemlerin yapılması için Selahattin A.'yı asayiş ekiplerine teslim etti.

Özel Halk Otobüsü, başka bir şoföre teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi
28 Ekim 2020 11:52		 Öğretmene, cinsel istismardan 25 yıl hapis
28 Ekim 2020 11:45
Kilis'teki kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı
28 Ekim 2020 11:39		 Uşak'ta kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 11:16
Altınlarla kaçan gelin adayına 3 yıl hapis
28 Ekim 2020 10:29		 Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 10:23
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
28 Ekim 2020 10:18		 Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
28 Ekim 2020 09:51
Sahte içkiden 3 ölüm daha
28 Ekim 2020 09:37		 İstanbul'da sahte evrak operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
28 Ekim 2020 09:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı11:56 - AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı11:52 - İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi11:45 - Öğretmene, cinsel istismardan 25 yıl hapis11:39 - Kilis'teki kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı11:36 - Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, tedavi sürecini anlattı
11:28 - Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi11:25 - Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor11:21 - PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı11:20 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı11:17 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 95 ev karantinaya alındı11:16 - Uşak'ta kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
11:15 - Doç.Dr.Kömür: Tırnak yiyenler enfekte olabilir11:14 - Prof. Ceyhan'dan İstanbul uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli11:10 - Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası11:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı11:06 - Halk salgında evde kaldı, telefonla konuşma zirve yaptı
11:05 - İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Avro ve Dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 ekim kutlamalarının yasaklanması 5
avucunun içinde tutmak 1
01.11.2020 beşiktaş vs y.malatyaspor maçı 1
var sistemi 4
ekonomimiz büyüme patikasına giriyor 3
abandone 1
vestel 1
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 4
büyük buhran 1
Yok yere üzülmek 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam