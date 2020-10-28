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İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
 28 Ekim 2020 11:00
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İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra yurdun güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde etkili olması öngörülüyor. Muğla il genelinde ise yarın öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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