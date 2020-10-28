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İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.
 28 Ekim 2020 11:05
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İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korusu timlerinden oluşan 1451 personelin katılımıyla Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 89 operasyonel timde 1451 personelin görev yaptığı belirtildi.

- 137 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 74 iş birlikçinin yakalandığı, 234 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının vatandaşların desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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