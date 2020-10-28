Halk salgında evde kaldı, telefonla konuşma zirve yaptı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve halkın evde kalma uyarılarına kulak vermesi, telefonla konuşma sürelerini artırdı. Ocak-mart döneminde aylık ortalama 488 dakika olan mobil cihazlardan konuşma süresi, salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde aylık ortalama 544 dakikaya yükseldi ve Türkiye bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı 2. Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgını döneminde mobil cihazlardan yapılan aylık ortalama konuşma süresi 56 dakika arttı.

Ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde başta cep telefonları olmak üzere mobil cihazlardan yapılan görüşme süresi aylık ortalama 488 dakikaydı. Mart ortasından itibaren artışa geçen Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çeşitli tedbirler uygulamaya konuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, evden çalışma döneminin yoğunlaştığı, vatandaşların zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmaması yönünde çağrıların yapıldığı nisan-haziran döneminde cep telefonuyla konuşma süresi de arttı.

Söz konusu 3 aylık dönemde mobil telefonlarla konuşma süresi bir önceki döneme göre yüzde 11,4 artışla aylık 544 dakikaya ulaştı. Türkiye, bu alanda Avrupa ulkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

- 4,5G abone sayısı yaklaşık 75,4 milyon oldu

Ülkedeki mobil yaygınlık oranı yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 98,3 olarak hesaplandı. Bu dönemde mobil abone sayısı yaklaşık 81,7 milyon olarak hesaplandı.

Ülkenin haberleşme altyapısı 5G'ye hazırlanırken, mevcut 4,5G hizmetinden yararlanan abone sayısındaki artış da devam etti.

Türkiye'nin 4,5G abone sayısı geçen yılın ikinci çeyreğinde 73 milyon 433 bin 917 iken bu yılın haziran ayı itibarıyla 75 milyon 362 bin 689'a ulaştı.

Böylece, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,5G abone sayısındaki artış 1,93 milyonu buldu.

- İkinci çeyrekte yaklaşık 18,7 milyar lira gelir

Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak yaklaşık 18,7 milyar liraya yükseldi.

Geniş bant verilerine bakıldığında sabit abone sayısı 15,3 milyon olarak kayda geçti. Mobil abone sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak hesaplandı. Böylece geniş bant kullanıcı sayısı yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak toplamda 78,4 milyona ulaştı.

Sabit geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 172,4 gigabayt oldu. Mobil geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise 8,7 gigabayt olarak gerçekleşti. 4,5G uyumlu cihazlarda aylık ortalama data kullanımı 10,3 gigabayta ulaştı.

Söz konusu dönemde fiber altyapı uzunluğu da 404 bin 308 kilometreyi buldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 364 bin 549 kilometreydi.