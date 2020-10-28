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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir
 28 Ekim 2020 11:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramı sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde, İstiklal Harbi'nin tüm kahramanları ile Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ İRADESİYLE HAREKET ETMESİNDEN RAHATSIZ OLANLARIN SÖZLERİ VE EYLEMLERİNİN ARTIK HİÇBİR HÜKMÜ KALMAMIŞTIR"

İstiklal Harbi'ni bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygılarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini, tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana, tam tersine, azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hedeflerine yaklaştıkça, ülkeye yönelik saldırıların cephesinin genişlediğini, sayısı ve dozunun arttığını belirterek, "Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRDIĞIMIZDA YEPYENİ BİR DÖNEMİ DE BAŞLATACAĞIZ"

Türkiye'nin kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonu ve ajandasına göre hareket etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz 'dünya beşten büyüktür' çağrımızın yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum."
Memurlar.Net
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