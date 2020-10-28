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Uşak'ta kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
|28 Ekim 2020 11:16
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Uşak'ın Banaz ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Kızılhisar köyünde ikamet eden M.Y. (17) ile ağabeyi B.Y. (36) arasında, evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Y, ağabeyi B.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
B.Y, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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