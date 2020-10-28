Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 95 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 95 evde karantina uygulanmaya başlandı
|28 Ekim 2020 11:17
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 95 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 95 ev karantinaya alındı.
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