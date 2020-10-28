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PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı

Diyarbakır'da 6 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan İ.C, PKK'ya katılmadan önce İstanbul ve Diyarbakır'da HDP binalarına gittiğini belirtti-
 28 Ekim 2020 11:21
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PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı

Diyarbakır'da 6 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen ve terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan İ.C, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı.

Jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan İ.C. de bu kişiler arasında yer aldı.

İ.C, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 2014 yılında üniversitede okurken terör örgütüne müzahir bir gençlik derneğine gitmeye başladığını belirtti.

Terör örgütünde "kadro" olarak faaliyet yürüten kişinin kendisi ile 7 arkadaşına bir evde 2-3 gün boyunca dışarıyla irtibatlarını keserek eğitim verdiğine dikkati çeken İ.C, bu kişinin eğitim sonunda terör örgütü PKK'ya katılmalarını istediğini aktardı.

- "HDP binasına gidip, Rıza'nın misafiriyiz, dersiniz"

Terör örgütüne katılmak istemediğini bu kişiye söylediğinde, kendisine propaganda içerikli konuşmalar yapılması sonucu ikna olduğunu anlatan İ.C, şunları kaydetti:

"Yurttan eşyalarımı topladıktan sonra aynı eve geldim. Bize ayarlanan biletlerle İstanbul'da HDP il binasına gittim. Telefon kartımı kırıp attım. Telefonumu ise HDP binasına bırakmam istendi. Parti binasında Diyarbakır'a gideceğimiz söylendi. 200'er lira para ile bantlanmış bir not kağıdı verdiler. Otobüsle Diyarbakır'a geldiğimizde bizi karşılayacak kişiye notu vermemiz istendi. HDP binasında bize parola olarak, 'Petrol istasyonunun önünde 15 dakika elinizde kırmızı paketli sigara ile bekleyin. Sizi almaya gelen olmazsa Bağlar HDP ilçe binasına gidip, Rıza'nın misafiriyiz dersiniz.' denildi. Bizi kimse almaya gelmeyince parti binasına gittik, parolayı söyledikten sonra bir odaya aldılar."

Terör örgütüne katılım yapacak bazı kişilerle Diyarbakır'da bir evde gece kaldıklarını belirten İ.C, evdeki kişiye beraberlerinde getirdikleri bantlanmış notu verdiklerini bildirdi.

Ertesi gün Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildiklerini, dikenli tellerin altından geçtiklerini ve koştuktan sonra bir aracın kendilerini aldığını ifade eden İ.C, Suriye'ye götürüldüklerini ve orada kendilerine kod isim verildiğini anlattı.

Terör örgütü PKK'da kaldığı sürede bazı eğitimler aldığına dikkati çeken İ.C, Suriye'nin Haftanin bölgesine geldiğinde kaçmak için fırsat kolladığını vurguladı.

Tek kaldığı bir anda kaçtığını ifade eden İ.C, "KDP görevlileri gelip beni aldı. Türkiye'ye teslim edilmek istediğimi söyledim. Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim edildim." dedi.

İ.C. ayrıca ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

"Eylül ayında Irak'ın Duhok şehrinde KDP'de tutulduğum sırada haberleri izlerken terör örgütü YPG'nin Ermenistan'a destek vermek için takviye kuvvet gönderdiğini duymuştum. O sırada yanımda bulunan benim gibi örgütten kaçarak teslim olan kişiye bu haberin doğruluğunu sorduğumda bana doğru olduğunu söyledi. 2018'de Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunduğum yerin yakınında ABD askerlerinin üsleri vardı. ABD askerleri 10 gün boyunca YPG'lilere mayın imha etmeleri için eğitim verdi."

İfadesinde "PKK'ya katıldığım için pişmanım." diyen İ.C, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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