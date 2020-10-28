Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|28 Ekim 2020 12:50
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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