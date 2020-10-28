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Öğretmene, cinsel istismardan 25 yıl hapis

Antalya'da lise son sınıf öğrencisi İ.G.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fizik öğretmeni Yiğit S. (39), 25 yıl hapis cezası aldı
 28 Ekim 2020 11:45
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Öğretmene, cinsel istismardan 25 yıl hapis

Antalya'daki olay, kasım 2019 ve şubat 2020 tarihlerinde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi İ.G., hem okulda öğretmeni olan hem de kendisine okul dışında özel ders veren fizik öğretmeni Yiğit S. tarafından cinsel istismara uğradı.

Öğretmeninin uyguladığı istismarı önce arkadaşlarına anlatan İ.G., daha sonra konuyu annesiyle paylaştı. Ailenin şikayeti üzerine fizik öğretmeni Yiğit S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI, 'NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR'DAN CEZA ALMASINI İSTEDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yiğit S. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Yiğit S.'nin, İ.G.'nin hem okulda hem de özel derste öğretmeni olduğunu belirterek, "Sanık ile mağdur arasında, özel ders verme esnasında mağdura yönelik çocuğun cinsel istismarı eylemini gerçekleştirdiği, yine sair günlerde mağdura yönelik özel bölgelerine dokunduğu, hürriyetinden yoksun bıraktığı anlaşılmıştır. Sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılması talep olunur" dedi.

"KIZIM BU OLAYLARDAN ÇOK ETKİLENDİ"

İ.G'nin annesi I.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kızım ODTÜ'nün Kıbrıs kampüsünü ücretli olarak kazanmıştır. Buna ilişkin kaydı da size sunuyoruz. İlk 10 bine girecek bir öğrenciyken yaşadığı olaylardan dolayı 180 bine girdi" diye konuştu.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Yiğit S. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu işi yapmadım. Olayda onlarca çelişki vardır. Bu çelişkiler çok açık şekilde ortaya konulmuştur" dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanığa önce, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığın öğretmen oluşu ve eylemi özel ders sırasında 'eğitici' sıfatı ile gerçekleştirdiğini belirten heyet, cezayı yarı oranda artırarak 24 yıla çıkardı. Heyet, sanığın eylemini aynı kasıt altında birden fazla gerçekleştirdiğine kanaat ederek, cezayı 30 yıla çıkardı. Sanığa duruşmadaki hal ve hareketlerinden dolayı iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.
DHA
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