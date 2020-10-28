Kilis'teki kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı

- Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'ye 7 yıldır tacizde bulunduğu iddia edilen sanık hakkında 6 ayrı suçtan dava açıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Cebrail Can K. hakkında, "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından toplam 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık tarafından müşteki Hacer D'ye gönderilen "hakaret", "şantaj" ve "cinsel taciz" içerikli mesajlara yer verildi.

Sanığın ifadesi alınması esnasında gergin olması, sorulara net cevap verememesi ve psikolojisinin bozuk olduğunu belirtmesi üzerine, akıl dengesinin yerinde olup olmaması hususunda rapor istendiği belirtilen iddianamede, Adana Dr. Erkem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince sanığa "atipik psikoz" tanısı konulduğu ve cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor hazırlandığı kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık, 40 telefon hattı kullandığını ve Hacer D'ye atılan mesajları kendisinin gönderdiğini kabullendi ancak müştekiye zarar vermeyi düşünmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Hacer D. ise 7 yıldır sanığın kendisini taciz ettiğini, psikolojisinin bozulduğunu ve artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın müştekiye yönelik farklı zaman dilimlerinde gönderdiği mesajlar ile cinsel tacizde bulunduğu, suç işleme kararıyla değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlendiği anlaşıldığından zincirleme şekilde şantaj, hakaret, tehdit ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır. Yine sanığın bazı internet siteleri aracılığıyla, müştekinin WhatsApp uygulamasında kaç dakika "çevrim içi" veya "çevrim dışı" olduğu, kaç dakika konuştuğu şeklinde bilgiler elde ettiğini ve bu nedenle 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık hakkında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi halinde ise sanık için güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.

- "Emsal nitelikte bir karar bekliyoruz"

Doktor Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, AA muhabirine, sanığın bir süre hastane gözetiminde tutulduğunu ancak taburcu edildiğini bildirdi.

Avukat Suvat, "Müvekkilimin hayatından kayıp giden 7 yılı var ve bu 7 yılı kabus gibi yaşamış. Sanık Cebrail Can K, hastanede gözetim altına alındığında bir nebze rahatlamıştı. Fakat 6 haftanın sonunda sanık serbest bırakıldı ve müvekkilim eski yaşamış olduğu şeyleri tekrar yaşayacağı korkusu ve kaygısıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Gaziantep Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının davayı yakından takip ettiğini belirten Suvat, şunları söyledi:

"Kilis Asliye Ceza Mahkemesinden de emsal nitelikte bir karar bekliyoruz. Belki cezai ehliyeti olmadığı için bir ceza almayacaktır fakat en azından hastanede yatarak, tedavi şeklinde bir güvenlik tedbiri uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Sanık şu an dışarda. Müvekkilim, tekrar eski zamanlarda olduğu gibi aynı şiddete, hakarete, şantaja ve cinsel tacize maruz kalma korkusu ve kaygısı yaşıyor. Bu kaygının bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sanık hastanede kaldığı sürede 6 haftada ne kurguladı ve çıktıktan sonra müvekkilime ne gibi bir zarar verecek bunu bilmiyoruz. Ateş girip barut çıkmış da olabilir. Telafisi mümkün olmayan, geri dönüşü mümkün olmayan bir zarar meydan gelmeden bu dosyada nihai bir karar almak istiyoruz."