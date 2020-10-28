AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, AK Parti, CHP ve MHP'nin 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde, partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna vardı.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2014 yılına ilişkin kesin hesap incelemesinde ise kanuna uygun olmayan toplam 45 bin 614 lira 2 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Partinin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan 2014 yılı gelir ve giderlerinin doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

Kararda, Hazine'ye aktarılması gereken 45 bin 614 lira 2 kuruşluk farkın ayrıntıları da yer aldı.

Buna göre, personele verilen avansların dökümünü inceleyen Anasaya Mahkemesi, 2014 yılı içinde 6 personele 12 bin 736 liralık avans verildiğini belirledi.

Siyasi partilerin üyelerine borç veremeyecekleri, verilen avans miktarının takip eden maaş ödemesinden mahsup edilip edilmediğinin kontrolünün sağlanması gerektiği belirtilen kararda, borç verilen personel listesindeki bir kişiye verilen avansın, icra dosya hesabına gönderilen tutar olduğu ancak listede yer alan diğer kişilere yönelik böyle bir tespit yapılmadığı kaydedildi. Kararda, "Diğer kişilere yönelik avans uygulamasının yasal çerçevesinden uzaklaşarak faizsiz kredi uygulamasına dönüştürülmesi parti kaynaklarının kanuna aykırı kullanımı anlamına gelmektedir. Bu nedenle 10 bin 236 lira 47 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

- Heykeltraş ödemesi

Yine 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, CHP tarafından bir heykeltraş ile imzalanan sözleşmede bedel 80 bin lira olarak düzenlenmesine rağmen faturada 110 bin 785 lira 54 kuruş ödeme yapıldığı saptandı. Kararda, bu nedenle sözleşme hükümleri gereği ödenmesi gereken tutardan fazla yapılan 30 bin 785 lira 54 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye aktarılması gerektiği bildirildi.

İncelemede ayrıca bazı misafirlere ait yemek giderlerinin parti bütçesinden ödendiği, bu nedenle parti tüzel kişiliği adına yapılmayan 730 lira tutarındaki harcama karşılığı parti mal varlığının da Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca İzmir İl Teşkilatının kesin hesap cetvelindeki giderler toplamı ile işletme defterinde kayıtlı giderler toplamı arasında 1195 lira 20 kuruş farka ilişkin bir açıklama yapılmadığından bu tutarın, parti adına seyahat yapıldığına dair belgi bulunmayan 710 liralık seyahat faturası tutarının ve ayrıca akaryakıt gideri olarak fatura yerine sadece ödeme kaydedici cihaz fişi ibraz edilen 1601 lira 81 kuruşluk gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiği belirtildi. İade alınırken faturaya sehven 10 bin lira yerine 10 bin 355 lira yazılması nedeniyle 355 liranın da Hazine'ye aktarılmasına karar verildi.

Böylece CHP'nin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, toplam 45 bin 614 lira 2 kuruşluk parti mal varlığının Hazineye aktarılması gerektiği tespiti yapıldı.

- Diğer partilerin kesin hesap incelemeleri

Anayasa Mahkemesi ayrıca Millet ve Adalet Partisinin 2016, Devrimci İşçi Partisinin 2016, Kürdistan Sosyalist Partisinin 2016, Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2016, Sosyalist Emekçiler Partisinin 2016, 2017, 2018 yılları, Özgürlük ve Sosyalizm Partisinin 2016, Demokratik Bölgeler Partisinin 2016, Bağımsız Türkiye Partisinin 2016, Merkez Partisinin 2016, Anavatan Partisinin 2015, Saadet Partisinin 2016 ve Önce İnsan Partisinin 2017 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.

İnceleme sonucu, bu partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.