Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi kadın saklandığı evde yakalandı.
|28 Ekim 2020 11:58
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi kadın saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün Malatya'daki yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli, Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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