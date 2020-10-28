1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi kadın saklandığı evde yakalandı.
 28 Ekim 2020 11:58
+Aa- Yazdır
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi kadın saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün Malatya'daki yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli, Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
28 Ekim 2020 13:14		 PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı
28 Ekim 2020 11:21
İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı
28 Ekim 2020 11:05		 Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı
28 Ekim 2020 11:04
PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonunda patlayıcılar ve silahlar ele geçirildi
28 Ekim 2020 10:39		 Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı
28 Ekim 2020 09:58
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikte 13'ü muvazzaf asker 31 gözaltı
28 Ekim 2020 09:05		 PKK'lı teröristlerin 'paramotor' oyunu
28 Ekim 2020 08:03
'Kobani'de kurye dalgası
28 Ekim 2020 06:10		 İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
28 Ekim 2020 02:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronadan hayatını kaybetti13:19 - Çin aşısı, Türkiye'de 300'den fazla gönüllüye yapıldı13:14 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı13:10 - Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu13:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı13:00 - Adalet Bakanı Gül'den 'Charlie Hebdo'ya soruşturma' yorumu
12:53 - Prof.Dr.İlhan'dan 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor12:52 - Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlie Hebdo dergisine kınama12:50 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem12:47 - Borsa günü düşüşle tamamladı12:45 - Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
12:41 - Disiplin cezasına itiraz hakkı verilmeksizin meslekten çıkarılan hakimi Danıştay haklı buldu12:39 - İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi12:36 - Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?12:32 - Türkiye'nin yerli otomobil macerasında ilk göz ağrısı: Devrim12:31 - 'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'
12:24 - Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Dolar ve gram altın yükselmeye devam ediyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürat kargo 2
türk bayrağının yere serilmesi 3
assos 2
Sağlık personelinin istifa,emeklilik ve izin taleplerine sınırla 2
Bilinmez neleri hetirir zaman,bilinmez neleri bitirir zaman. 5
ingilizceden komik çeviri hataları 1
zeytinyağı 2
Charlie Hebdo dergisi 4
sol frame'in hızına yetişilmemesi 3
kahvaltıda beğendiğim üç şey 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam