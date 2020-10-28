İşte norm kadro güncellemesinde Bakanlığın uyarıları

MEB'in 16.10.2020 tarih ve 15018953 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazısındaki konulara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere;

1- "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız.

2- "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler" bilgi notu için tıklayınız.

3-"20.10.2020 Tarihinde Bakanlık Tarafından Yapılan Tele Konferansta Norm Güncelleme İle İlgili Alınan Notlar" için tıklayınız.

başlıklı bilgi notları şeklinde açıklama da yayınlamıştır.

Hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin bilgi notlarını titizlikle okumaları gerekmektedir.

20.10.2020 TARİHİNDE BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN TELE KONFERANSTA NORM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ALINAN NOTLAR

1. Norm güncellemeleri pandemi haftalık ders çizelgesine göre öncesinde önceden nasıl yapılıyorsa öyle yapılacaktır. Pandemi şartlarına göre norm belirlenmeyecektir.

2. Norm Kadro kontenjan modülü tüm verileri e - okuldan almaktadır. E-okul verilerinde eksik ve hata varsa öncelikle bunlar düzeltilecektir. Onun için aday kayıtta öğrenci olmaması, öğrenci sayıları, şube ve öğretmen bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.

3. Örneğin 1a-2a-3a-4a olarak 4 sınıf birleştirildiği birleştirilmiş sınıflı okullarda e-okulda "Birleştirilmiş Sınıf " tanılamasının mutlaka yapılması gerekmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Dersine norm verilmez. Sadece müstakil müdürlüğü bulunan ve ders yükü uygun olan ilkokullara verilir.

4. Öğrenci bilgileri veri girişinde özel eğitim öğrencileri hariç tüm bilgiler e-okuldan otomatik olarak alınmaktadır. Bu nedenle özel eğitim öğrenci sayıları ve şube ile ilişkilendirilmeleri çok doğru yapılmalıdır. Özel eğitimde öğrenci sayısı şubelere göre doğru girilecek. Yanlış veri girişinde ilave norm verilerek kamu zararı oluşturulmayacaktır.

5. Teknoloji Tasarım Dersi ders yükü otomatik olarak hesaplanmamaktadır. BU dersin ders yükü manuel olarak oluşan grup sayısına göre doğru veri girişi yapılarak tamamlanacaktır.

6. Bilişim Teknolojileri dersinde normal Anadolu Liselerinde 21 saati MTAL 'de 40 saat üzerinden ders yükü hesaplanmaktadır.

7. Yabancı Dil şubesi oluşturan İHO ve ortaokullar, Yabancı Dil ders yüklerini manuel olarak giriş yapacaklar. Bunun için öncelikle e -okulda Yabancı Dil şubesinin tanımlanması gerekmektedir.

8. Liselerde ders yüklerini tamamen manuel olarak girilecektir.

a)yönetici ders yükü,

b)zorunlu ders yükü,

c)seçmeli ders yükü, (ilave ders) (İlave ders ekle butonunu kullanarak seçmeli dersler ders yüküne eklenmesi sağlanacaktır.)

Bu 3 yükün toplamını geçen ders yükü girilmeyecektir. Örneğin bir okulda; yönetici ders yükü, zorunlu ders yükü, seçmeli ders yükü toplamı 100 saat Edebiyat ders yükü var ise ayrıca bir daha mükerrer olarak 10 saat daha seçmeli olarak Edebiyat dersi ilave ders ekle butonunu kullanarak bir daha seçmeli ders yüküne eklenmeyecektir. Toplam ders yükünün 100 saat olması gerekirken 110 saat olmamasına dikkat edilecektir.

9. Bir ders zorunlumu yoksa seçmelimi olduğuna karar vermek için haftalık ders çizelgelerine bakılacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde yer alan dersler zorunlu ise ona göre, seçmeli ise ona göre işlem yapılacaktır.

10. İHO'larda Temel Dini Bilgiler, Kuranı Kerim Ve Peygamberimizin Hayatı dersleri otomatik zorunlu ders arasında gelip Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ders yükünde gösterilecektir. Normal ortaokullarda bu dersler seçmeli olarak okutulduğundan seçmeli ders olarak seçilmişse yine Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ders yükü ile ilişkilendirilerek manuel olarak seçilecek veri girişi yapılacaktır.

11. Aynı binada olup iki farklı kurum kodu olan okulların normu ayrı ayrı olarak belirlenecektir. Aynı binada eğitim yapan farklı kurumlar veya aynı bahçede binaları ayrı ve müdürlüğü tek olan yerlerde öğrenci sayısı fazla olana müdür normu verilir. Örneğin ilkokul-ortaokul aynı binada ilkokulun öğrenci sayısı fazla ve birleştirilmiş sınıf olmaması kaydıyla müdür normu ilkokula verilir, ortaokul burası ile ilişkilendirilir. Eğer ilkokulda birleştirilmiş sınıf varsa öğrenci sayısı ortaokuldan fazla olsa da müdür normu ortaokula verilir.

12. 3 ayrı veri giriş ekranı var.

a)kurum bilgileri veri giriş ekranı

b)norm bilgileri veri giriş ekranı

c)öğrenci bilgileri veri giriş ekranı

Her veri girişinde ve bilgi değişikliğinde veriler kontrol edildikten sonra 'kaydet' butonuna basmayı unutmayınız.

13. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yükü, Sosyal Bilgiler ders yükünde gösterilecektir.

14. Ortaokul ve İHO'da İlköğretim Matematik dersinin silinip Matematik olarak norma girilmesi yanlıştır.

15. Bir okulda norm düşüşü güncellemelerden sonra olursa ders yılı sonuna kadar önceki gibi devam eder. Mesela bir ilkokulda 3. Sınıf 10 kişi eğitim - öğretim devam ederken 9'a düştü. Bunun 4.sınıf ile birleşmesi ders yılı sonuna kadar yapılmaz. Öyle devam eder.

16. Görevlendirme olarak farklı okullarda çalışan yöneticiler çalıştıkları okulda yönetici ders yüküne dahil edilmezler. Sadece kadrolu yöneticiler kendi okullarında görev yapıyorlarsa yönetici ders yüküne dahil edilirler.

17. 8.sınıf Rehberlik Ve Kariyer Planlama ders yükü; hangi öğretmen okutuyorsa o öğretmenin ders yüküne eklenecektir.

18. Mesleki Arapça dersi; İHL Meslek Dersleri Öğretmeninin ders yüküne eklenecektir.

19. 21 Ekim- 24 Ekim tarihleri arasında kurum müdürlükleri veri girişlerini yapıp kaydedeceklerdir.

Ahmet KANDEMİR