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Bakan Pakdemirli orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
 28 Ekim 2020 12:10
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, yangın bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, tüm Hataylılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye genelinde dün 14'ünün orman olmak üzere 17 yangın çıktığını ve 16'sının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "İskenderun yangını ise dün yine saat 14.25'te başladı. İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık." dedi.

Pakdemirli, arazi ve meteorolojik şartların zorluğundan bahsederek, "Arazi koşullarının son derece zor olduğu ve büyük bir yangınla karşı karşıyaydık." diye konuştu.

- "Yangın kontrol altında"

İskenderun'daki yangına müdahaleyle ilgili bilgiler veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. 3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak. Dün 14.25'te başlayan İskenderun yangını 22 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından bu saat itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Aslında sabah saatleri itibarıyla 'kontrol altına aldık' diyebilirdik ama ihtiyatlı olmak ve değişebilecek olan meteorolojik koşulları göz önünde bulundurarak bu saatlere kadar da soğutma faaliyetlerinden aldığımız daha başarılı neticeler vasıtasıyla kontrol altına aldığımızı açıklıyoruz."

- İskenderun ve Yayladağı yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı

İskenderun ve Yayladağı'ndaki yangınlarla ilgili gözaltı bilgilerini de paylaşan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsaldaki yangının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor."

Vatanı korumak, gelecek nesillere nefes olmak ve daha yeşil bir vatan bırakmak gayretiyle çalışmaya devam ettiklerini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her defasında aynı şeyi söylemek zorunda kalıyoruz ama bu yanan alanların hiçbir metrekaresinde hiçbir şey yapılmaz, yapılamaz. Yanan alanlar Anayasanın koruması ve güvencesi altındadır. Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesileyle böyle negatif bir gündemin üzerine pozitif bir gündem söyleyelim. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tekrar hep beraber milletimizle beraber milyonlarca insanımız, milyonlarca fidanı yine 11 Kasım'da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugün sevgili Peygamberimizin doğum yıl dönümü, aziz milletimize, bütün insanlığa esenlikler diliyorum. Dualarımızın kabulü ve niyazıyla da gecemizi kutluyorum."

- "Yangınlarla ilgili terör bağlantısı bulunamadı"

Bir gazetecinin, yangınların terörle bağlantısıyla ilgili sorusuna Pakdemirli, şöyle yanıt verdi:

"Bu konuyla ilgili tabii ki çalışma devam ediyor. Böyle bir şüphenin olması, özellikle bir de bölgede yakın zamanda terör faaliyetleriyle ilgili konuların yaşanmış olması böyle bir şüpheyi akla getiriyor. Ama bununla ilgili şu anda dün akşam da açıkladığımız gibi herhangi bir bağlantı bulunmadı herhangi bir ipucu yok. Bu yangın özelindeki tutuklanan kişiler de şu an da serbestler. Savcılık kovuşturmanın devam edilmesine gerek görmedi. Yeni bir bulgu olursa bundan sonra kolluk kuvvetlerimiz ve valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır."

Pakdemirli, yanan alanla ilgili soruyu ise "Alanı hesaplamadık çünkü parça parça. Tüm gece boyunca yanmış bir alan ama çok parçalı yandığı için alan hesabı yapılmadı. Hesap yapıldığı zaman bunun biz gerekli yerlerden, mecralardan özellikle internet sitemizden açıklama yaparız." şeklinde yanıtladı.
Anadolu Ajansı
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