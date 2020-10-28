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Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı
|28 Ekim 2020 12:24
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
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