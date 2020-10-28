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'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'

TMSF: Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili olarak, daha önce TMSF ile inşaatı ilk üstlenen yüklenici firma arasında imzalanan 'Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi'nin feshine ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor
 28 Ekim 2020 12:31
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'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili olarak, daha önce TMSF (Fon) ile inşaatı ilk üstlenen yüklenici firma arasında imzalanan "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi"nin feshine ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TMSF, kendi mülkiyetinde bulunan İstanbul Ataşehir ilçesi 3379/2, 3380/1 ve 3385/3 ada ve parselde yer alan taşınmaz üzerinde halen devam etmekte olan Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili olarak, daha önce Fon ile inşaatı ilk üstlenen Yüklenici Firma arasında imzalanan "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi''nin feshine ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler konusunda açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen TMSF açıklamasında, "Fon ile bahsi geçen yüklenici firma arasında 5 Şubat 2018 tarihinde "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi" imzalanmış, ancak anılan proje fiziken yüzde 10 oranında tamamlanma aşamasındayken, yüklenici firma tarafından inşaat sektöründe yaşanan genel sıkıntılardan dolayı işin tasfiyesi talep edilmiştir. Bunun üzerine yargı yoluna gidilmesi halinde gerek yargı sürecinin uzunluğu gerekse teknik olarak inşaatta meydana gelecek telafisi güç ve imkansız zararlar göz önüne alındığında, sözleşmenin sulhen sonlandırılması kararlaştırılmış ve bu suretle ortaya çıkacak muhtelif tehlike ve risklerin önüne geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberlerde iddia edilenin aksine ilgili firmaya sözleşmenin feshi nedeniyle 45 milyon TL tutarında herhangi bir tazminatın ödenmediği aktarılan açıklamada, basında yer alan söz konusu tutarın ise tasfiyenin gerçekleştiği tarihe kadar yüklenici tarafından yapılmış olan projelendirme, ruhsat, hafriyat, zemin iyileştirme ve betonarme imalatlar gibi işlerin bedellerinden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, sözleşmenin sulhen sonlandırılması kapsamında saptırılmaya çalışılan bir başka hususta 1,3 milyon TL tutarındaki harcın TMSF tarafından ödenmiş olmasıdır. Bahse konu harç, yapı sahibi TMSF'ye ait ruhsata ilişkin olup; zaman kaybına sebebiyet vermemek için ivedilikle Fon tarafından ödenmiş ve daha sonra faiziyle birlikte yükleniciden tahsil edilmiştir. Sonuç olarak, sözleşmenin sulhen sonlandırılması ile ortaya çıkabilecek hukuki ve teknik riskler ortadan kaldırılmış ve projenin yeniden ihale edilmesiyle inşaatın devamlılığı sağlanmıştır. Bugün itibariyle inşaatın yüzde 22'si tamamlanmış olup, kısa bir süre içerisinde konutların satışına başlanılacaktır. Bunun sonucunda, maliyetler düşüldükten sonra yaklaşık 1 milyar TL tutarında kamu alacağının tahsili de sağlanmış olacaktır."

Anadolu Ajansı
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