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Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda yer alan düzenleme gereğince, 29 Ekim'de yüz yüze veya uzaktan eğitim yapılmaması gerekmektedir.
 28 Ekim 2020 12:36
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Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?

Cumhuriyet bayramına ilişkin olarak 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder."

Bu durum, kurum yönetmeliklerinde de (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ...) resmi tatil günleri olarak yerini almıştır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitim (canlı ders uygulamaları, EBATV) ile devam etmektedir.

Cumhuriyet Bayramında, yüz yüze eğitim yapılmayıp okullarda bayram kutlamaları yapılacaktır. Aynı şekilde uzaktan eğitim faaliyetlerinin de durdurulması gerekmektedir.

Ayrıca Hakem Kurulu Kararının Eğitim,Öğretim ve Bilim İşkolu Bölümünde yer alan ;

Gereği öğretmenler bayram süresince, Covid-19 döneminden önce olduğu gibi görevlerini yapmış sayılacaklardır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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