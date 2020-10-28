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Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
|28 Ekim 2020 12:45
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Esenköy beldesi Yalova Caddesi'nde Armutlu ilçesi yönüne seyreden R.S. (18) idaresindeki 34 YGN plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Murat Yazgan'ın (49) kullandığı 34 AR 498 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Murat Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü R.S. ile aynı araçtaki E.S. (18) hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücü R.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yazgan'ın cenazesi, Çınarcık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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