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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlie Hebdo dergisine kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Charlie Hebdo'nun yayınladığı, Avrupa'nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınanıyoruz
 28 Ekim 2020 12:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlie Hebdo dergisine kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Charlie Hebdo'nun yayınladığı, Avrupa'nın her gün biraz daha battığı, 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarında da yer alan açıklamasında, Avrupa'da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyasetin bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, Müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayışın, son haftalarda zirveye çıktığı belirtildi.

Camilere yapılan polis baskınlarının, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırıların, üst düzey siyasilerin ve organizasyonların Müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumlarının, tüm dünya Müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmekte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam'a, Müslümanlara, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir."

- "Bu seviyesiz adımlar karşısında mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir"

Açıklamada, Charlie Hebdo'da bugün yayınlanan karikatüre işaret edilerek, bu sözde basın kuruluşunun yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatürün, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne serdiği belirtildi.

"Charlie Hebdo'nun yayınladığı Avrupa'nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınanıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.

Voltaire'in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği 'Ne kutsaldır ne Roma'dır ne de imparatorluktur' sözünden hareketle, Avrupa'yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa'da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa'nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür.

Başta Fransa olmak üzere tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."
Anadolu Ajansı
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