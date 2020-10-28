Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HATAY'DA ÖNLENEN TERÖR SALDIRISI

''Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük bir felaketin önüne geçildi. DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Suriye'den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Suriye milli güçlerinin merkezine yönelik saldırı bölgede kalıcı barış istenmediğinin göstergesi.

SURİYE'DE YENİ OPERASYON MESAJI